Mehrere Schüsse: Streit in U-Bahn-Station eskaliert

In der U-Bahn-Station Enkplatz in Wien-Simmering ist es Mittwochabend, am 12. August 2026 gegen 21.20 Uhr, zu einem handfesten Streit gekommen. Auch Schüsse sind gefallen, berichtet die Polizei.

Der Streit soll zwischen einem 43-jährigen Mann und zwei alten Bekannten in der U-Bahn-Station ausgebrochen sein. Im Zuge des Streits soll einer der beiden Tatverdächtigen den Mann mit einem Teleskopschlagstock gegen den linken Ellbogen geschlagen haben, der zweite Verdächtige habe anschließend mehrere Schüsse aus einer bisher nicht näher bestimmten Luftdruck- oder Schreckschusswaffe abgegeben, berichtet die Polizei.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Danach flüchteten die beiden Angreifer, eine umgehende Sofortfahndung verlief negativ. Der 43-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, lehnte eine Versorgung durch die Rettung aber ab. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er bereits am 9. August 2026 Anzeige gegen einen der beiden Tatverdächtigen erstattet hatte, da dieser ihn per Textnachricht mit dem Umbringen bedroht haben soll, so die Beamten weiter. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Körperverletzung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit laufen auf Hochtouren.