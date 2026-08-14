Zeuge beobachtet Einbrecher-Trio beim Durchwühlen von Kellern

Zwei Männer (33 und 38 Jahre alt) und eine 18-jährige Frau (alle mit ungarischer Staatsbürgerschaft) werden derzeit verdächtigt, in der Nacht auf Donnerstag neun Kellerabteile in Wien-Landstraße aufgebrochen zu haben.

Die Keller sollen sich dabei allesamt in einem Mehrparteienhaus befunden haben, aus ihnen wurde unter anderem ein Fotoapparat, eine antike Armbanduhr und mehrere Handtaschen geklaut. Ein Zeuge beobachtete die mutmaßlichen Einbrecher und rief die Polizei. Die Beamten konnten gegen 23.30 Uhr die Tatverdächtigen dann auch auf frischer Tat ertappen und vorläufig festnehmen. Bei der Personendurchsuchung wurde das mutmaßliche Tatwerkzeug, darunter etwa ein Bolzenschneider und ein Brecheisen, vorgefunden und sichergestellt.

Beide Männer in Justizanstalt gebracht

In dem Fahrzeug, das von den Tatverdächtigen genutzt wurde, fanden die Beamten zudem zwei mutmaßlich gestohlene Handys. Die drei Beschuldigten wurden schließlich wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt. Der 33- und der 38-Jährige wurden außerdem in eine Justizanstalt überstellt.