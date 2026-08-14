Entwarnung: Vermisste Touristinnen wieder aufgetaucht

Seit einer Woche wird fieberhaft nach den beiden israelischen Touristinnen Mali und Liel Y. gesucht. Nun kann Entwarnung gegeben werden.

Seit dem 7. August 2026 fehlte von einer israelischen Mutter und ihrer Tochter in Wien jede Spur. 5 Minuten berichtete. Die Botschaft des Staates Israel in Österreich hat sogar einen Aufruf gestartet und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den beiden gebeten. Mehr dazu unter: Seit 5 Tagen vermisst: Zwei israelische Touristinnen abgängig.

Mali und Liel Y. wieder aufgetaucht

Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Mali und Liel Y. wurden gefunden. „Die beiden haben die Republik Österreich eigenständig verlassen“, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Wien am Freitag mit. Auch gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Das ist das Ergebnis einer engen behördlichen Kooperation: Neben dem Landeskriminalamt Wien, dem Bundeskriminalamt, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, dem Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Wien waren auch israelische und weitere internationale Sicherheitsbehörden an den Ermittlungen beteiligt.