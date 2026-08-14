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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Das strahlend sonnige Wetter über Wien setzt sich auch am Samstag fort.
Wien
14/08/2026
Laut GeoSphere

So wird das Wetter zu Maria Himmelfahrt in Wien

Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad wird es in Wien am Samstag, 15. August 2026, wieder strahlend sonnig, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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In Wien setzt sich zum Start ins Wochenende, am Samstag, 15. August 2026, das strahlend sonnige Wetter fort. Das sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu: „Abermals zeigen sich kaum Wolken über der Stadt. Der Wind kommt meist aus Südost und macht sich im Tagesverlauf mäßig, am Stadtrand mitunter sogar lebhaft auffrischend bemerkbar.“ Dazu wird es in der Früh noch um die 17 Grad haben, die Tageshöchstwerte liegen laut der Experten in der Bundeshauptstadt am Nachmittag schließlich bei um die 34 Grad.

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