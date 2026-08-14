So wird das Wetter zu Maria Himmelfahrt in Wien

In Wien setzt sich zum Start ins Wochenende, am Samstag, 15. August 2026, das strahlend sonnige Wetter fort. Das sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu: „Abermals zeigen sich kaum Wolken über der Stadt. Der Wind kommt meist aus Südost und macht sich im Tagesverlauf mäßig, am Stadtrand mitunter sogar lebhaft auffrischend bemerkbar.“ Dazu wird es in der Früh noch um die 17 Grad haben, die Tageshöchstwerte liegen laut der Experten in der Bundeshauptstadt am Nachmittag schließlich bei um die 34 Grad.