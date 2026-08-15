Fortnite-Elite trifft sich in Wien – auch österreichischer Weltmeister dabei

Heute blickt die internationale Fortnite-Szene gespannt nach Wien: 40 der besten Spieler treten im Austria Center gegeneinander an. Auf den Sieger warten satte 50.000 Euro.

Wien wird am heutigen Samstag (15. August) zum Treffpunkt der internationalen Gaming-Szene: 40 Fortnite-Profis treten im Austria Center Vienna beim E-Sport-Turnier „Red Bull Reshuffle“ gegeneinander an. Am Ende wartet auf den besten Spieler ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Internationale und heimische Profis

Mit dabei sind bekannte Namen der Fortnite-Szene wie Mr. Savage, Mongraal und Vadeal. Auch Österreich ist vertreten: VicO, der aktuelle Fortnite-Weltmeister, der zuletzt den FNCS Summit in Düsseldorf gewinnen konnte, stellt sich der internationalen Konkurrenz.

Teampartner wechseln nach jeder Runde

Das Besondere am Turnier: Niemand kann sich dauerhaft auf seinen Teampartner verlassen. Gespielt werden sechs Runden, wobei für jede Runde neue Zweierteams zusammengestellt werden. Ein Duo kann also zunächst gemeinsam kämpfen und sich wenig später als Gegner gegenüberstehen. Die Punkte werden für jeden Profi einzeln gesammelt. Entscheidend sind sowohl die erreichten Platzierungen als auch ausgeschaltete Gegner. Wer nach allen sechs Runden an der Spitze steht, holt sich die 50.000 Euro.

Rund 1.000 Fans können live dabei sein

Laut Veranstalter handelt es sich um das erste große österreichische E-Sport-Profiturnier dieser Art mit Publikum. Rund 1.000 Zuschauer können das Geschehen im Austria Center auf großen Leinwänden verfolgen. Zusätzlich wird das Turnier auf Deutsch und Englisch im Internet übertragen. Der YouTuber Amar (2,7 Mio Follower) wird als Host für den deutschsprachigen Stream dabei sein und SypherPK (20 Mio) für den englischsprachigen Stream. Der populäre Streamer und E-Sport Kommentator Aussieantics aus Australien (1,67 Mio) veranstaltet zudem eine eigene Watchparty. Los geht es am Samstag um 15 Uhr, Tickets kosten 20 Euro.