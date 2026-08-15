20-Jähriger mit gestohlenem Moped gefasst: Polizei macht brisanten Fund

Ein 20-jähriger Mopedlenker ist in Wien-Penzing mit einem gestohlenen Fahrzeug und mutmaßlichen Suchtmitteln aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten Polizisten zudem fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß.

Während der Amtshandlung nahmen die Beamte deutlichen Suchtgiftgeruch aus dem Stauraum unter dem Sitz wahr.

Während der Amtshandlung nahmen die Beamte deutlichen Suchtgiftgeruch aus dem Stauraum unter dem Sitz wahr.

Ein 20-jähriger Mopedlenker ist in Wien-Penzing mit einem gestohlenen Fahrzeug und mutmaßlichen Suchtmitteln aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten Polizisten zudem fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß.

Moped war als gestohlen gemeldet

Beamte der Bereitschaftseinheit Wien wurden am Freitag gegen 12.30 Uhr in der Hadikgasse auf den 20-Jährigen aufmerksam. Er war laut Polizei ohne Kennzeichen und verbotenerweise auf einem Radweg unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Österreicher keine gültige Lenkberechtigung vorweisen. Auch zur Herkunft des Mopeds soll er keine schlüssigen Angaben gemacht haben. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass das Fahrzeug bereits am 6. August von seinem Besitzer als gestohlen gemeldet worden war.

Polizisten bemerkten Suchtgiftgeruch

Während der Amtshandlung nahmen die Beamte deutlichen Suchtgiftgeruch aus dem Stauraum unter dem Sitz wahr. Als sie eine dort befindliche Tasche kontrollieren wollten, soll der 20-Jährige gegen den Arm eines Polizisten geschlagen und sich gegen die Durchsuchung gewehrt haben. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. In der Tasche fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Kokain und Cannabiskraut sowie 2.000 Euro Bargeld. Die Gegenstände und das gestohlene Moped wurden sichergestellt.

©LPD Wien

In Justizanstalt gebracht

Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet. Ihm werden unter anderem versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung und Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Hinzu kommen Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz sowie wegen mehrerer Verkehrsübertretungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 13:34 Uhr aktualisiert