Streit wegen Hund eskaliert: Plötzlich zieht Nachbar eine Waffe

Ein Streit um einen unangeleinten Hund ist am Freitagabend in einem Wiener Wohnhaus völlig eskaliert. Ein 55-Jähriger soll plötzlich eine Waffe gezogen und auf seinen Nachbarn gezielt haben.

Ein unangeleinter Hund soll am Freitagabend (14. August) in einem Wiener Wohnhaus einen heftigen Streit ausgelöst haben. Und dieser eskalierte schließlich völlig: Ein 55-Jähriger soll eine Schusswaffe gezogen und damit auf einen 27-jährigen Nachbarn gezielt haben.

Hund soll Familie den Weg versperrt haben

Aber der Reihe nach. Gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei zu dem Mehrparteienhaus in Wien-Penzing gerufen. Dort wartete bereits ein 27-Jähriger auf die Beamten. Er schilderte, dass ein Hausbewohner mit seinem unangeleinten Hund ihm, seiner Frau und dem gemeinsamen Kind den Weg im Stiegenhaus versperrt haben soll. Daraufhin sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der sich die Beteiligten gegenseitig beschimpften und bedrohten.

55-Jähriger soll Waffe gezogen haben

Und schließlich kam es zur Eskalation: Der 55-jährige Hausbewohner soll eine „vermeintlich echte Schusswaffe“ gezogen und in Richtung des 27-Jährigen gezielt haben. Dieser flüchtete aus dem Wohnhaus auf die Straße und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte der Spezialeinheit WEGA fanden den Tatverdächtigen wenig später in der Wohnhausanlage und nahmen ihn vorläufig fest.

Geladene Schreckschusswaffe sichergestellt

Bei der vermeintlich echten Pistole handelte es sich laut Polizei um eine geladene Schreckschusswaffe. Die Beamten stellten sie sicher und sprachen gegen den 55-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt und befand sich laut Polizei in Gewahrsam.