Frau (25) in Wiener Park zu Boden gerissen und gewürgt

In einem Park in Liesing kam es am Freitagabend zu furchtbaren Szenen. Ein Mann soll eine Frau plötzlich von hinten attackiert und dabei versucht haben, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen. Sie wurde bei dem Angriff verletzt.

Eine 25-Jährige war am Freitagabend zu Fuß in einer Parkanlage in Wien-Liesing unterwegs, als plötzlich eine Horrorshow für sie begann: Wie sie gegenüber der Polizei erklärte, wurde sie von hinten attackiert. Ein ihr völlig unbekannter Mann soll sie dabei zu Boden gerissen und gewürgt haben. Doch die 25-Jährige setzte sich mit aller Kraft zur Wehr und hatte glücklicherweise Erfolg.

Mann wollte Kleidung vom Körper reißen

Der Angriff ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann die 25-Jährige zunächst gewürgt und anschließend versucht haben, ihr die Kleidung vom Körper zu reißen. Die Frau schrie laut um Hilfe und wehrte sich gegen ihren Angreifer. Schließlich gelang es ihr, sich aus seinem Griff zu befreien. Sie lief aus dem Park auf die Straße und verständigte die Polizei.

Verdächtiger noch beim Park festgenommen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Einsatzkräfte konnten wenig später einen 39-jährigen Tatverdächtigen noch im Bereich der Parkanlage anhalten und vorläufig festnehmen. Die 25-Jährige erlitt bei dem Angriff mehrere leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Polizist mit Faust ins Gesicht geschlagen

Auch bei seiner Festnahme soll sich der 39-Jährige äußerst aggressiv verhalten haben. Laut Polizei schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und mehrmals gegen die Fensterscheibe eines Streifenwagens. Die Polizei zeigte den Mann unter anderem wegen des Verdachts der versuchten geschlechtlichen Nötigung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt ermittelt weiter.