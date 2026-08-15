E-Scooter-Lenker (16) flüchtet vor Polizei und erfasst Fußgängerin

Ein 16-Jähriger flüchtete in Wien mit einem E-Scooter vor der Polizei und erfasste dabei eine Fußgängerin. Kurz darauf stürzte der Jugendliche selbst und wurde schwer verletzt.

Ein 16-jähriger E-Scooter-Lenker ist am Freitagnachmittag in Wien-Döbling vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei kollidierte er laut Polizei mit einer 48-jährigen Fußgängerin. Wenig später stürzte der Jugendliche selbst und wurde schwer verletzt.

16-Jähriger vor Polizei geflüchtet

Gegen 15.30 Uhr bemerkten Polizisten den E-Scooter-Lenker auf der Heiligenstädter Straße. Der Jugendliche war laut Polizei entgegen den Verkehrsvorschriften auf dem Gehsteig unterwegs. Die Beamten forderten ihn mit sichtbaren und hörbaren Signalen zum Anhalten auf. Statt stehen zu bleiben, soll der 16-Jährige jedoch beschleunigt und seine Fahrt fortgesetzt haben.

Zusammenstoß mit Fußgängerin

Während der Flucht kam es zur Kollision mit einer 48-Jährigen, die gerade aus einem Hauseingang auf den Gehsteig trat. Die Frau stürzte und wurde dabei verletzt. Der Jugendliche soll trotzdem weitergefahren sein. Seine Flucht endete schließlich im Gleisbereich: Dort kam der 16-Jährige selbst zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Sowohl der Jugendliche als auch die 48-Jährige wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

E-Scooter schafft laut Polizei bis zu 70 km/h

Bei der Kontrolle des E-Scooters stellte sich heraus, dass das Fahrzeug laut Polizei nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Es verfügte über eine Leistung von 700 Watt und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen. Die Polizei stellte den Scooter sicher. Der 16-Jährige wurde unter anderem wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen Verkehrsvorschriften angezeigt.