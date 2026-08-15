Anzeigenflut: Polizei nahm Wiener „Autoposer-Szene“ ins Visier

Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Wiener Innenstadt nahm die Polizei vor allem die Autoposer-Szene ins Visier. Dabei wurden 44 Anzeigen erstattet und zahlreiche schwere Fahrzeugmängel festgestellt.

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle in der Wiener Innenstadt nahm die Polizei am Freitagabend insbesondere die Autoposer-Szene ins Visier.

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle in der Wiener Innenstadt nahm die Polizei am Freitagabend insbesondere die Autoposer-Szene ins Visier.

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle in der Wiener Innenstadt nahm die Polizei am Freitagabend insbesondere die Autoposer-Szene ins Visier. Die Bilanz: Dutzende Anzeigen und mehrere Fahrzeuge mit schweren Mängeln.

Kontrollen bis in die Nacht

Die Schwerpunktaktion fand von Freitag, 14. August, 19 Uhr, bis Samstag gegen 2 Uhr im Bereich der Rotenturmstraße und deren Umgebung statt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt arbeiteten dabei mit der Stadt Wien zusammen. Im Laufe der Kontrollen erstatteten die Einsatzkräfte insgesamt 44 Anzeigen. Zusätzlich wurden 21 Organmandate eingehoben.

16 schwere Mängel entdeckt

Sechs Fahrzeuge wurden zur genaueren Überprüfung bei der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt. Dabei stellten die Prüfer insgesamt 16 schwere Mängel fest. Auch diese führten zu entsprechenden Anzeigen. Vonseiten des Magistrats kamen weitere 13 Anzeigen hinzu. Diese betrafen laut Polizei unter anderem Verstöße gegen das Wiener Reinhaltungsgesetz sowie das Arbeitslosenversicherungs- und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz.

Weitere Kontrollen angekündigt

Die Polizei kündigte an, derartige Verkehrsschwerpunkte auch weiterhin regelmäßig und abhängig von der jeweiligen Situation durchzuführen. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gegen Belästigungen durch verkehrswidriges Verhalten vorzugehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 14:02 Uhr aktualisiert