Wien-Wetter: Sonniger Start in den Sonntag, dann ziehen Wolken auf

Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad wird es in Wien auch am Sonntag, 16. August 2026, anfangs noch sehr sonnig sein. Dann ziehen zwar Wolken auf, die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering.

In der Bundeshauptstadt wird am Sonntag, 16. August 2026, zunächst durchwegs die Sonne scheinen, ehe am Nachmittag dann auch ein paar Wolkenfelder und Quellwolken über der Stadt auftauchen und die Sonne verdecken. Die Meteorologen der GeoSphere Austria beruhigen jedoch: „Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber dennoch gering.“ Windig könnte es vor allem zum Abend hin durchaus werden. da lebt dieser nämlich „vorübergehen lebhaft auf“. Die Experten prognostizieren für Wien Temperaturen in der Früh von 16 bis 21 Grad, die Höchstwerte erreichen um die 36 Grad.