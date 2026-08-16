Teurer Tropfen: So viel verlangen Wiener Lokale für Leitungswasser

Wer im Wiener Lokal zum Essen ein Glas Leitungswasser bestellt, bekommt es nur noch selten gratis. Von 30 getesteten Betrieben verlangten 23 Geld dafür – teilweise mehrere Euro.

Im Volksmund wird Wasser auch als „flüssiges Gold“ bezeichnet. Passend, wenn man sich eine aktuelle Stichprobe der Arbeiterkammer (AK) in 30 Restaurants und Kaffeehäusern Wiens anschaut. Wer in einem Wiener Lokal Leitungswasser bestellt, bekommt dieses nämlich nur noch selten kostenlos und teilweise sind die Preise gesalzen: Bis zu 3,60 Euro werden für ein Glas fällig.

Nur drei von 30 Lokalen schenken Wasser gratis aus

Zwischen 19. Juni und 8. Juli nahm die AK die Wasserpreise in 30 Wiener Lokalen unter die Lupe. Das Ergebnis: 23 der 30 getesteten Betriebe verrechneten Leitungswasser auch dann, wenn die Gäste Speisen oder andere Getränke bestellten. Für einen halben Liter wurden zwischen 80 Cent und 3,60 Euro verlangt. Ein Viertelliter kostete zwischen 40 Cent und 1,80 Euro. Lediglich drei der untersuchten Lokale servierten Leitungswasser kostenlos.

Findest du, dass man für Leitungswasser in der Gastronomie zahlen sollte? Ja, auf jeden Fall! Ja, aber doch nicht so viel… Ja, wenn man nichts anderes konsumiert Nein, Leitungswasser sollte gratis sein Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Auch beim „Aufspritzen“ wird kassiert

Zusätzliche Kosten können auch entstehen, wenn beispielsweise Apfel- oder Orangensaft mit Leitungswasser auf einen halben Liter aufgespritzt wird. 24 der 30 Lokale verlangten dafür einen Aufpreis zwischen 30 Cent und 2 Euro. Die Stichprobe förderte in diesem Zusammenhang auch eine Kuriosität zutage: In vier Lokalen gab es zwar ein Glas Leitungswasser kostenlos, wenn ein anderes Getränk bestellt wurde – für das Aufspritzen einer Limonade musste aber bezahlt werden. In drei anderen Lokalen war es genau umgekehrt.

Fast 50 Prozent teurer als 2014

Die AK hat die aktuellen Ergebnisse auch mit einer Erhebung aus dem Jahr 2014 verglichen. Damals kostete ein halber Liter Leitungswasser im Durchschnitt 1,39 Euro, mittlerweile sind es 2,05 Euro. Das entspricht einer Steigerung um 47,5 Prozent. Zum Vergleich: Die allgemeine Inflation betrug im selben Zeitraum laut AK 44 Prozent.

Darf Leitungswasser überhaupt etwas kosten?

Die kurze Antwort: Ja. Anders als häufig angenommen, müssen Gastronomen in Österreich Leitungswasser nicht grundsätzlich kostenlos ausschenken. Ist der Preis in der Speisekarte ausgewiesen, darf dafür Geld verlangt werden. Die Arbeiterkammer fordert dennoch, dass Leitungswasser kostenlos angeboten wird, wenn Gäste ohnehin Speisen oder andere Getränke bestellen. Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Abteilung Konsument:innenpolitik, betont: