Ein ungewöhnlicher Unfall sorgte in Wiener Neudorf für Aufsehen: Ein Pkw kam von einem Parkplatz ab und landete mitten in einem McDonald’s-Gastgarten. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von einem Parkplatz ab und landete mitten im Gastgarten einer McDonald’s-Filiale. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Ungewöhnlicher Einsatz: Auto landet in Gastgarten

Der Unfall ereignete sich bei der McDonald’s-Filiale im Industriezentrum NÖ-Süd. Wie die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf berichtet, kam das Cabrio von einem Parkplatz ab und fuhr in den Gastgarten des Restaurants. Die Feuerwehr rückte anschließend zur Bergung des Fahrzeugs aus. Insgesamt standen 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

©FF-WR-NEUDORF.AT

McDonald’s reagiert mit Humor

Die betroffene Filiale nahm den ungewöhnlichen Zwischenfall in den sozialen Medien mit Humor. Dort bedankte man sich bei den Einsatzkräften für den schnellen Einsatz am Feiertag. Gleichzeitig gab es eine augenzwinkernde Botschaft an die Gäste: „HIER könnt ihr bitte nicht parken.“ Die Ursache dafür, warum der Pkw vom Parkplatz abkam, war zunächst nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 11:00 Uhr aktualisiert