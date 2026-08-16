Österreichs Fortnite-Weltmeister räumt bei Heimspiel in Wien ab

Vor 1.000 Fans wurde am Samstag in Wien gezockt, was das Zeug hält. Der Österreicher vic0 holte sich eine Trophäe.

Vor 1.000 Fans wurde am Samstag in Wien gezockt, was das Zeug hält. Der Österreicher vic0 holte sich eine Trophäe.

40 der weltbesten Fortnite-Spieler, ein ausverkauftes Austria Center und ein ungewöhnlicher Spielmodus: Bei „Red Bull Reshuffle“ wurde Wien am Samstag zur E-Sport-Hochburg. Den Sieg holte sich der 20-jährige Deutsche Julian „Juu“ Reckord. Auch Österreichs Weltmeister konnte eine Trophäe mit nach Hause nehmen.

©Red Bull Content Pool / Matthias Heschl „Juu“ holte sich den Sieg.

1.000 Fans vor Ort, Hunderttausende online dabei

Rund 1.000 Fans verfolgten das Spektakel am Samstag, dem 15. August, direkt im ausverkauften Austria Center Vienna, hunderttausende weitere waren laut Veranstalter im Livestream dabei. Sechs Runden lang kämpften 40 internationale Fortnite-Profis um insgesamt 50.000 Euro Preisgeld.

„Juu“ dreht Turnier in letzter Runde

Besonders spannend wurde es im Endspurt: Julian „Juu“ Reckord ging zunächst nicht als Führender in die entscheidende Runde, konnte dort aber noch an „Japko“ vorbeiziehen. Mit insgesamt mehr als 200 Punkten holte sich der Deutsche schließlich den Turniersieg und 12.500 Euro Preisgeld. Japko landete auf Rang zwei und erhielt 10.000 Euro, Platz drei und 7.500 Euro gingen an „P1ng“. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen und hätte den Sieg anfangs nicht erwartet“, freute sich Reckord danach. Vor allem seine konstant guten Platzierungen in den ersten Runden hätten die Basis für den späteren Erfolg gelegt.

©Red Bull Content Pool / Matthias Heschl 40 der weltbesten Fornitespieler trafen sich am Samstag in Wien. ©Red Bull Content Pool / Matthias Heschl Vor Ort waren 1.000 Fans dabei.

Österreichischer Weltmeister räumt Spezial-Trophäe ab

Auch aus österreichischer Sicht gab es Grund zum Jubeln. Der amtierende Fortnite-Weltmeister Taylor-Petrik „vic0“ Gatschelhofer sicherte sich die „Most Eliminations“-Trophäe für die meisten ausgeschalteten Gegner und damit weitere 1.500 Euro Preisgeld. Für zusätzliche Spannung sorgte der besondere Turniermodus: Nach jeder Runde wurden die Zweierteams neu zusammengestellt. Aus Teamkollegen konnten damit schon in der nächsten Runde Gegner werden. Mit Stars wie MrSavage, Mongraal und Vadeal war die internationale Fortnite-Spitze in Wien stark vertreten.