Blutige Nacht in Wien: Polizisten hören Schreie, Passant findet Verletzten

Zwei Messerattacken innerhalb weniger Stunden beschäftigen die Wiener Polizei: Im 15. Bezirk wurde ein 43-Jähriger mehrfach verletzt, in der Donaustadt lag wenig später ein Mann mit einer Stichverletzung auf dem Gehsteig.

Innerhalb weniger Stunden sind in Wien zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Während die Polizei am Samstagabend (15. August) im 15. Bezirk selbst auf einen lautstarken Streit aufmerksam wurde, entdeckte wenige Stunden später ein Passant in der Donaustadt einen verletzten 55-Jährigen auf dem Gehweg.

Polizisten hören Schreie und greifen ein

Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 20 Uhr am Sechshauser Gürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort gerieten nach Angaben der Polizei ein 30-jähriger Afghane und ein 43-jähriger Kosovare aneinander. Im Zuge des Streits soll der 30-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben. Der 43-Jährige erlitt eine Stichverletzung am linken Oberarm sowie mehrere Schnittverletzungen an den Armen und im Brustbereich. Zufällig befanden sich Polizisten auf Streife in der Nähe. Sie hörten die Schreie, schritten sofort ein und trennten die beiden Männer. Die Beamten stellten ein Taschenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die Rettung brachte den 43-Jährigen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

30-Jähriger vorläufig festgenommen

Die Polizei nahm den 30-Jährigen zunächst fest und sprach gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Park aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Auch gegen den verletzten 43-Jährigen besteht der Verdacht der Körperverletzung. Was den Streit ausgelöst hat und wie genau er ablief, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Passant entdeckt Verletzten auf Gehweg

Nur wenige Stunden später folgte der nächste Einsatz. Gegen 0.30 Uhr entdeckte ein Passant am Kaisermühlendamm im 22. Bezirk einen Mann, der verletzt auf dem Gehweg lag. Er hatte eine Stichverletzung am linken Oberschenkel. Der 55-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass ihn ein Unbekannter mit einem Messer attackiert habe. Genauere Angaben konnte er zunächst allerdings nicht machen. Laut Polizei war der Mann mit 1,96 Promille stark alkoholisiert.

Suche nach Angreifer bislang erfolglos

Eine vage Beschreibung des mutmaßlichen Täters konnte der Verletzte dennoch abgeben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte allerdings niemanden finden. Die Berufsrettung versorgte den 55-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Angreifer laufen.