Tödlicher Unfall in Wien: Mann von Schnellzug erfasst

Am Bahnhof Liesing ist am Samstag ein 45-jähriger Mann von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Zeugen soll er im Gleisbereich nach Pfandflaschen gesucht haben.

Am Bahnhof Liesing in Wien ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst und tödlich verletzt.

Am Bahnhof Liesing in Wien ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst und tödlich verletzt.

Am Bahnhof Liesing in Wien ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Tödlicher Unfall: Mann von Schnellzug erfasst

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Wien am 15. August gegen 13.35 Uhr im Bereich des Bahnhofs Liesing im 23. Bezirk. Der 45-Jährige hielt sich demnach unbefugt im Gleisbereich auf, als er von dem Schnellzug erfasst wurde. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Mann soll nach Pfandflaschen gesucht haben

Zeugen berichteten im Zuge der ersten Erhebungen, dass der 45-Jährige auf dem Bahnhofsgelände offenbar nach Pfandflaschen gesucht habe. Zu diesem Zweck soll er sich auch in das Gleisbett begeben haben. Wie genau es schließlich zu dem tödlichen Zusammenstoß kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach dem Unfall räumten Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing die Station vollständig. Der Zugverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.