Riskante Flucht in Wien: Rasender E-Scooter-Lenker kracht gegen Polizeiauto

Eine Flucht vor der Polizei endete für einen 26-jährigen E-Scooter-Lenker in Wien-Simmering im Spital. Der Mann raste mit mehr als 60 km/h davon und kollidierte schließlich mit einem Polizeiauto.

Eine nächtliche Flucht vor der Polizei ist für einen 26-jährigen E-Scooter-Lenker in Wien-Simmering mit schweren Verletzungen geendet.

Eine nächtliche Flucht vor der Polizei ist für einen 26-jährigen E-Scooter-Lenker in Wien-Simmering mit schweren Verletzungen geendet.

Eine nächtliche Flucht vor der Polizei ist für einen 26-jährigen E-Scooter-Lenker in Wien-Simmering mit schweren Verletzungen geendet. Der Mann soll mit mehr als 60 km/h unterwegs gewesen sein und kollidierte schließlich mit einem Polizeifahrzeug.

Polizei nimmt Verfolgung auf

Der Vorfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Wien am Samstag gegen 23.40 Uhr. Im Rahmen eines Verkehrsschwerpunktes wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering auf der Simmeringer Hauptstraße auf den E-Scooter-Lenker aufmerksam. Der 26-jährige Österreicher sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Radweg in Richtung Innenstadt gefahren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten den Lenker mit sichtbaren und hörbaren Signalen zum Anhalten auf. Dieser ignorierte die Aufforderung jedoch und setzte seine Fahrt fort.

E-Scooter auf mehr als 60 km/h beschleunigt

Nach Angaben der Polizei beschleunigte der 26-Jährige seinen E-Scooter während der Flucht auf mehr als 60 km/h und wechselte dabei mehrmals die Fahrtrichtung. In der Anton-Mayer-Gasse wendete der Mann plötzlich erneut und fuhr in Richtung des ihm folgenden Streifenwagens.

Kollision mit Polizeifahrzeug

Die Beamten hielten den Streifenwagen an, um auszusteigen. In diesem Moment verlor der E-Scooter-Lenker laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Funkwagen. Durch den Aufprall wurde der 26-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

E-Scooter nicht für Straßenverkehr zugelassen

Bei dem sichergestellten E-Scooter handelte es sich laut Polizei um ein Fahrzeug, das aufgrund seiner höchstzulässigen Motorleistung und Bauartgeschwindigkeit nicht für den Gebrauch im Straßenverkehr zugelassen war. Der 26-Jährige wurde wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.