Zwölf Stunden, zwölf Festnahmen: Großkontrolle in Wien

Zwölf Stunden lang kontrollierten Polizei und BFA verstärkt in Wien – mit einer umfangreichen Bilanz: zwölf Festnahmen, zahlreiche Anzeigen und sichergestellte Drogen. Auch ein flüchtiger Einbruchsverdächtiger ging ins Netz.

Zwölf Stunden lang haben Polizei und Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Wien verstärkt kontrolliert. Die Schwerpunktaktion in der Nacht von Dienstag (11. August) auf Mittwoch endete mit so einigen fremdenrechtlichen Festnahmen und zahlreichen Anzeigen. Außerdem ging den Beamten ein flüchtiger Einbruchsverdächtiger ins Netz.

Zwölf Festnahmen, zahlreiche Anzeigen

Die Aktion lief von Dienstag, 11. August, 16 Uhr, bis Mittwoch, 12. August, 4 Uhr und wurde von den Stadtpolizeikommanden Döbling und Brigittenau gemeinsam mit dem BFA durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Kontrollen nach dem Fremdenrecht. Dabei überprüften die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei 120 Identitäten, zwölf Personen wurden festgenommen. Außerdem gab es 15 Anzeigen nach dem Fremdenpolizeigesetz und acht nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Hinzu kamen 22 weitere verwaltungsrechtliche Anzeigen.

Drogen sichergestellt

Doch nicht nur das Fremdenrecht stand im Fokus. Die Beamten führten auch Verkehrskontrollen durch und erstatteten dabei neun Anzeigen. Im Laufe des Einsatzes durchsuchte die Polizei außerdem 18 Personen sowie zwei Fahrzeuge beziehungsweise Behältnisse und zwei Räume. Dabei stellten die Beamten auch Suchtmittel sicher und erstatteten eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz.

Einbruchsverdächtiger ging Polizei ins Netz

Einen zusätzlichen Fahndungserfolg gab es im 18. Bezirk: Beamte konnten einen flüchtigen Tatverdächtigen nach einem Einbruchsdiebstahl anhalten und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 24-jährigen Ungarn, gegen den zudem ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich besteht.