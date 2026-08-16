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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Schlosspark Schönbrunn.
Aufregung herrschte am Sonntag im Bereich des Schlossparks Schönbrunn.
Wien-Hietzing
16/08/2026
Vegetationsbrand

Feuerwehr rückte zum Schlosspark Schönbrunn aus

Ein Vegetationsbrand im Schlosspark Schönbrunn in Wien forderte am Nachmittag die Feuerwehr. Acht Fahrzeuge rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
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Ein Vegetationsbrand im Schlosspark Schönbrunn rief am Sonntagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Medienberichten zufolge befand sich die Einsatzstelle im Bereich des Maxingparks sowie dem Tirolerhof – jedoch nicht direkt im Tiergarten. Medienberichten zufolge wurden die Florianis gegen 16.30 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte bekamen das Feuer schnell in den Griff. Die Ursache ist derzeit völlig offen.

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