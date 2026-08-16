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Feuerwehr rückte zum Schlosspark Schönbrunn aus
Ein Vegetationsbrand im Schlosspark Schönbrunn in Wien forderte am Nachmittag die Feuerwehr. Acht Fahrzeuge rückten aus.
Ein Vegetationsbrand im Schlosspark Schönbrunn rief am Sonntagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Medienberichten zufolge befand sich die Einsatzstelle im Bereich des Maxingparks sowie dem Tirolerhof – jedoch nicht direkt im Tiergarten. Medienberichten zufolge wurden die Florianis gegen 16.30 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte bekamen das Feuer schnell in den Griff. Die Ursache ist derzeit völlig offen.
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