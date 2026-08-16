Schauer und Gewitter ziehen auf: So wird der Montag in Wien

Die neue Woche startet in Wien unbeständig. Nach einem bewölkten Beginn ziehen ab dem späteren Vormittag Regenschauer auf, am Nachmittag steigt die Gewittergefahr.

Der Montag startet in Wien zunächst recht bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab, ehe Regenschauer und später auch Gewitter für zunehmend unbeständiges Wetter sorgen.

Bewölkter Start in den Montag

Zum Beginn der neuen Woche dominieren in Wien zunächst die Wolken. Im Laufe des Vormittags zeigt sich allerdings zwischendurch auch immer wieder die Sonne. Ab dem späteren Vormittag steigt laut Prognose der GeoSphere Austria die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer. Damit sollten Wienerinnen und Wiener beim Weg durch die Stadt besser einen Regenschutz dabeihaben.

Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr

Noch unbeständiger wird das Wetter am Montagnachmittag. Neben Regenschauern nimmt dann auch die Gewitterneigung zu. Wo und wie kräftig die einzelnen Gewitter ausfallen, lässt sich dabei lokal unterschiedlich entwickeln. Abseits von Gewittern weht der Wind mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung. Trotz des unbeständigen Wetters bleibt es in der Bundeshauptstadt sommerlich warm. Bereits in der Früh liegen die Temperaturen bei rund 21 Grad.