21-Jähriger von Unbekanntem angesprochen, dieser zieht plötzlich Messer

Erste Ermittlungen der Polizei haben bisher ergeben, dass das Opfer von einem ihn unbekannten Mann angesprochen worden sei. Ohne ersichtlichen Grund hätte dieser dann ein Messer gezogen und ihn damit verletzt. Danach flüchtete der Unbekannte, eine Sofortfahndung ist bisher negativ verlaufen, berichten die Beamten. Laut Opfer hatte dieser eine schwarz-weiße Kappe auf, eine beige Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen. Er sei zudem etwa 20 Jahre at gewesen und sei Richtung Reumannplatz geflüchtet. Beim Verletzten handelt es sich um einen 21-Jährigen, der von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.