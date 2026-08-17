Wortlos Messer gezogen: Wiener Polizei sucht jetzt nach diesem Mann

Ein bisher unbekannter Mann soll in Wien im Nahbereich der U-Bahn-Station der Linie U2 Aspernstraße einen 22-Jähriggen mit einem Messer bedroht haben. Dabei soll es gleich zu mehreren ähnlichen Fällen gekommen sein.

Die Vorfälle ereigneten sich dabei schon am 27. Juni 2026 kurz nach 15 Uhr in Wien-Donaustadt, wie die Polizei nun berichtet. Der Unbekannte steht im Verdacht eben einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Unterhalb der U-Bahn-Trasse hat er dabei das Opfer nach dem Weg gefragt und daraufhin wortlos ein Messer gezogen. Als der 22-Jährige etwas Abstand gewinnen konnte, flüchtete der Unbekannte, heißt es seitens der Beamten.

Zweiter Vorfall wenige Minuten später

Wenige Minuten später ist es dann in unmittelbarer Nähe des U-Bahnstationsgebäudes Hardeggasse zu einem weiteren Vorfall gekommen. Ein Mann, dessen Personenbeschreibung ident mit der ersten Tat ist, soll hier einen 17-Jährigen angesprochen und um eine Wegbeschreibung gefragt haben. Auch ihn dürfte er daraufhin mit dem Messer bedroht und das Opfer zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Mit dem Geld flüchtete er daraufhin.

Polizei bittet nun um Hilfe seitens der Bevölkerung

Die Polizei konnte Fotos von dem Mann sichern und veröffentlich diese nun, in der Hoffnung, dass jemand aus der Bevölkerung bei der Ausforschung des Tatverdächtigen helfen kann. Sachdienliche Hinweise werden auch anonym vom Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 67800 entgegengenommen.