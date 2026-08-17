Tödlicher Wohnungsbrand in Wien-Donaustadt: 62-Jährige im Krankenhaus verstorben

Bei einem Wohnungsbrand in der Wiener Donaustadt ist eine 62-jährige Frau verstorben. Sie wurde erst noch lebensgefährlich verletzt aus ihrer Wohnung gerettet.

Der Wohnungsbrand ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 15. August gegen 3.30 Uhr. die Berufsfeuerwehr Wien hat sich Zutritt zur betroffenen Wohnung in der Donaustadt verschafft und dort die reglose 62-Jährige gefunden. Ihr Ehemann befand sich zu der Zeit ebenfalls in der Wohnung, er war aber weitgehend unverletzt, berichtet die Polizei. Beide wurden ins Freie gebracht, die 62-Jährige wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gefahren. Dort verstarb sie, heißt es seitens der Polizei nun.

Kriminalamt ermittelt bezüglich Brandursache

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen mussten fünf weitere Hausbewohner von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden. Sie alle wurden anschließend in häusliche Pflege entlassen. Der Brand wurde schließlich von den Floriani gelöscht, anschließend kontrollierten Atemschutztrupps das verrauchte Stiegenhaus. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittungen des Landeskriminalamts.