Hilfeschreie: Feuerwehr rettet Person aus Brandwohnung

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde am Montag, 17. August 2026, gegen 10.15 Uhr in die Körnergasse nach Wien-Leopoldstadt gerufen. Dort brannte es in einem Mehrparteienwohnhaus.

Als die Floriani vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern einer Wohnung im zweiten Stock. Zudem stand eine Person am Fenster und schrie laut um Hilfe. Umgehend hat man die Rettung der Person eingeleitet, eine Schiebleiter in Stellung gebracht und die Person über das Fenster gerettet, berichtet die Berufsfeuerwehr. Anschließend wurde sie der Berufsrettung übergeben und ins Krankenhaus gebracht.

Brand von E-Scooter-Akku konnte rasch gelöscht werden

Zeitgleich haben Feuerwehrleute damit begonnen, den Brand zu bekämpfen. Dazu ging ein Atemschutztrupp mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus in die Brandwohnung vor und konnte dort den Brand des E-Scooter-Akkus, der bereits auf Möbel und Gegenstände im Eingangsbereich übergegriffen hatte, rasch ablöschen.

„Keine brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe“

Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, wurde die Brandwohnung noch kontrolliert und belüftet. Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gleichzeitig wenden sich die Floriani an die Bevölkerung und empfehlen, Akkus nur dort lagern und laden, wo auch ein Rauchmelder vorhanden ist. Und abschließend: „In der unmittelbaren Umgebung von Akkus sollten sich keine brennbaren Materialien befinden. Akkus dürfen außerdem keinesfalls auf Fluchtwegen gelagert oder geladen werden.“