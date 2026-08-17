Jugendliche nach Diebstahl wiedererkannt und erwischt

Sicherheitsmitarbeiter eines Wiener Einkaufszentrums in der Leopoldstadt haben die Polizei gerufen, weil sie Jugendliche wiedererkannt haben, die Anfang August dort einen Diebstahl begangen haben sollen.

Der Diebstahl wurde damals zwar angezeigt, die Tatverdächtigen waren jedoch namentlich nicht bekannt. Sonntagfrüh, am 16. august 2026 gegen 6 Uhr, haben die Sicherheitsmitarbeiter die drei dann erkannt und die Jugendlichen angesprochen, woraufhin diese Richtung U-Bahn-Station flüchteten.

13-Jähriger nach kurzer Verfolgung angehalten

Umgehend nahmen die Beamten die Fahndung auf, die drei Beschuldigten liefen auf ein nahegelegenes Schulgelände. Dort konnte ein 13-Jähriger nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Im Zuge einer Durchsuchung konnten die Polizisten mehrere Nagellackflaschen und einen Taser, der als Taschenlampe getarnt war, aufgefunden werden. Der 13-Jährige beschimpfte die Beamten lautstark.

Beschuldigte an Erziehungsberechtigte übergeben

Die beiden weiteren Flüchtenden konnten schließlich ebenfalls am Gelände der Schule angehalten werden. Sowohl der 16- als auch der 17-Jährige zeigten sich dabei uneinsichtig. Die beiden Jüngeren wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung und Identitätsfeststellung in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Im Zuge der Ermittlungen wurde der strafunmündige Jugendliche immer aggressiver und attackierte einen Beamten. Alle drei Beschuldigte wurden schließlich an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und angezeigt.