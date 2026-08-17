Säure-Einbrecher-Duo gefasst? Polizei nimmt zwei Männer fest

Das Wiener Landeskriminalamt ermittelt wegen einer Serie von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Nun ist man auf die Spur der mutmaßlichen Tätergruppe gekommen und hat zwei Personen festgenommen.

Die unbekannten Täter haben sich dabei zwischen Februar und Juli 2026 mit Hilfe einer ätzenden Säure zu mehreren Wohnungen in den Bezirken Landstraße, Wieden, Favoriten, Meidling, Margareten und Döbling Zugang verschafft. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen machten es schließlich möglich, dass am Wochenende nach Observation und guter Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Niederösterreich zwei Männer festgenommen weren konnten.

Tatverdächtige befinden sich in polizeilicher Anhaltung

In jenem Wohnhaus in Wien-Landstraße, in dem sich einer der beiden Tatverdächtigen vor der Festnahme aufgehalten hatte, konnten Einbruchsspuren durch ätzende Säure festgestellt werden. Derzeit laufen weitere Ermittlungen durch die Landeskriminalamts-Beamten. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Georgier (42 und 39 Jahre alt). Sie befinden sich aktuell in polizeilicher Anhaltung.