So wird das Wetter am Dienstag in Wien

Am Dienstag, 18. August 2026, werden in Wien tagsüber immer wieder Quellwolken entstehen. Laut der Experten der GeoSphere Austria soll die Schauerneigung in der Bundeshauptstadt aber trotzdem gering bleiben. Während also schon tagsüber immer wieder Wolken auftauchen, wird es am Nachmittag dann noch „schlimmer“. Die Meteorologen dazu: „Im Laufe des Nachmittages ziehen dann auch ausgedehnte Wolkenfelder von Westen her auf, dabei sind nur geringe Niederschläge zu erwarten.“ Die Temperaturen in Wien werden in der Früh noch um die 16 Grad betragen, im Tagesverlauf steigen sie auf um die 25 Grad an.