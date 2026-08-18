Verfolgungsjagd auf Donauinsel: E-Scooter hätte 129 km/h schnell fahren können

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 15. August 2026 gegen 16.45 Uhr. Als sie die Beamten bemerkten, drehten die beiden E-Scooter-Lenker sofort um und flüchteten. Daraufhin nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, bei der die beiden mit bis zu 80 km/h unterwegs waren und Passanten, die zur Seite springen mussten, gefährdet haben. Einer der beiden hat trotz der bereits extrem hohen Geschwindigkeit noch weiter beschleunigt, wodurch der E-Scooter instabil wurde und er beinahe stürzte. Die Beamten konnten daraufhin den Mann anhalten und die Flucht beenden.

20-jähriger Österreicher war nicht fahrtauglich

Eine Rollentestung zeigte, dass das Fahrzeug mindestens 129 km/h schnell fahren hätte können, bei dieser Geschwindigkeit wurde der Test jedoch aus Sicherheitsgründen beendet. „Vermutlich wären noch höhere werte feststellbar gewesen“, so die Polizei. Und damit nicht genug, hat ein Amtsarzt auch noch festgestellt, dass der 20-jährige Österreicher nicht fahrtauglich war. Er wird nun mehrfach angezeigt, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit auch der Staatsanwaltschaft. Er E-Scooter wurde sichergestellt, die Ermittlungen nach dem zweiten Lenker sind derzeit im Gange.