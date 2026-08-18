Polizei deckt Drogen-Wohnung auf, 31-Jähriger springt bei Flucht aus Fenster

Bei seiner Flucht vor den Beamten ist ein 31-jähriger Mann in Wien-Favoriten aus dem Fenster gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. In der Wohnung, die die Polizei durchsucht hat, wurden mehrere Kilo Drogen gefunden.

Der Polizei ist bereits am 6. August 2026 in Wien-Favoriten in der Karplusgasse die Sicherstellung einer größeren Menge an Drogen gelungen. Wie man nun berichtet, handelte es sich um neun Kilo Cannabiskraut, etwa 1,4 Kilo Cannabisharz, knapp 34 Gramm Kokain und einer niedrigen fünfstelligen Bargeldsumme sowie dreier gefälschter Ausweisdokumente.

31-Jähriger verletzt sich bei Fenstersprung schwer

Beim Einsatz ist der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Syrer, aus der Wohnung im zweiten Stock gesprungen. Bei dem Sprung zog er sich schwere Verletzungen zu und blieb im Innenhof liegen, wo er festgenommen und medizinisch erstversorgt wurde. Anschließend brachte man ihn ins Krankenhaus, wo er die Aussage verweigerte. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derweil noch an.