Nach über einem Monat: Polizei findet Gesuchten in Auto, nimmt ihn fest

Bereits am 29. Juni 2026 wurde eine 44-järhige Frau von ihrem Ex-Lebensgefährten in einem Wohnhaus in Wien-Liesing schwer verletzt. Eine Sofortfahndung blieb damals ohne Erfolg, nun konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde am Montagvormittag, 17. August 2026 gegen 10.45 Uhr, ein Organ der Parkraumüberwachung in Wien-Simmering auf ein parkendes Auto aufmerksam. Dieses stand in Verbindung mit dem Gesuchten, er rief sofort die Polizei. Als die Beamten in der Geiselbergstraße eintrafen, konnte der gesuchte 45-Jährige in dem Auto sitzend angetroffen werden. Er wurde aufgrund der aufrechten Festnahmeanordnung unverzüglich festgenommen. Der Tatverdächtige bestritt in einer ersten Einvernehmung die Tatbegehung. Er wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht, so die Beamten abschließend.