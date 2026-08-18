Luftfahrt-Chefin in Österreich „zurückgelassen“: AUA flog ohne sie weg

Francine Zimmermann ist die neue Direktorin des Schweizer Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl). Gegenüber dem Schweizer "Blick" erzählt sie nun, wie sie auf einer Dienstreise in Wien einfach "stehengelassen" wurde.

Eigentlich hatte ihr Flug keine Verspätung, das Flugzeug stand auch noch am Gate. Doch Bazl-Direktorin Francine Zimmermann durfte nicht mehr boarden, wie sie im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“ nun erzählt. Während das wohl mehrere Fluggäste bei diversen Airlines kennen, ist es doch ungewöhnlich, wenn es ausgerechnet einer Luftfahrt-Chefin geschieht. Sie war jedenfalls gerade von einer Dienstreise von Zypern am Weg nach Hause und musste dazu über Wien fliegen. Doch in Wien dann die böse Überraschung: Obwohl ihr erster Flug keine Verspätung hatte, so jedenfalls Zimmermann, hätten neben ihr noch einige weitere Passagiere den Anschlussflug verpasst. Das Flugzeug stand zwar noch dort, das Boarding war jedoch schon beendet.

„Niemand interessiert, dass ich Bazl-Direktorin bin“

Auf ihre Position als Bazl-Direktorin hat sie sich aber nicht berufen, wie sie meint. Sie sei Economy geflogen, „niemand interessiert, dass ich Bazl-Direktorin bin“, so Zimmermann gegenüber dem „Blick“. Ihr sei nur wichtig, dass sich Airlines an das geltende Recht halten. Doch sie hat nicht nur negative Erlebnisse in Wien gemacht, auch positive waren dabei. Sie wurde nämlich rasch auf den nächsten Tag umgebucht, ein Hotel wurde ebenfalls organisiert. Freilich ist beides etwas, wozu eine Airline laut EU-Fluggastrecht auch verpflichtet ist. Eine Entschädigung steht ebenfalls im Raum, der Fall ist aktuell noch bei der Schlichtungsstelle.

Weniger erfreuliche Erfahrungen bei Dienstreise nach Tunesien

Sie betont dennoch, dass die Lufthansa-Gruppe, zu der auch die AUA gehört, vieles „sehr gut“ machen würde und Fluggesellschaften sich allgemein grundsätzlich korrekt verhalten würden. Weniger erfreuliche Erfahrungen hat sie dagegen auf einer weiteren Dienstreise nach Tunesien gemacht. Der Flug zurück nach Genf (Schweiz) habe sich erst um 20 Minuten verspätet, schließlich waren es drei Stunden. Die Ankunft in Genf war überhaupt mit fünf Stunden Verspätung, erinnert sie sich. Informationen hat sie dabei keine bekommen, eine Entschädigung ebenfalls nicht. Die EU-Fluggastrechte-Verordnung gilt für Airlines aus Drittstaaten nämlich nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 16:36 Uhr aktualisiert