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Foto auf 5min.at zeigt die Nationalbibliothek in Wien
Nach einigen Restwolken setzt sich am Mittwoch in Wien zunehmend die Sonne durch.
Wien
19/08/2026
Prognose

Sonne setzt sich am Mittwoch durch: Wien erwartet rund 30 Grad

Nach einigen Restwolken setzt sich am Mittwoch in Wien die Sonne durch. Bei geringer Schauerneigung steigen die Temperaturen auf rund 30 Grad.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Der Mittwoch, 19. August, startet in Wien noch mit einigen Restwolken. Im Laufe des Tages wird es allerdings zunehmend freundlicher. „Im Tagesverlauf setzt sich jedoch recht sonniges Wetter durch, auch wenn sich zwischenzeitlich ein paar Haufenwolken zeigen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer sind dabei kaum ein Thema, die Schauerneigung bleibt gering. Der Wind weht mäßig aus Süd bis West und kann untertags zeitweise auch lebhaft auffrischen. In der Früh liegen die Temperaturen bei rund 17 Grad. Am Nachmittag werden in Wien etwa 30 Grad erreicht.

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