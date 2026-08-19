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Sonne setzt sich am Mittwoch durch: Wien erwartet rund 30 Grad
Nach einigen Restwolken setzt sich am Mittwoch in Wien die Sonne durch. Bei geringer Schauerneigung steigen die Temperaturen auf rund 30 Grad.
Der Mittwoch, 19. August, startet in Wien noch mit einigen Restwolken. Im Laufe des Tages wird es allerdings zunehmend freundlicher. „Im Tagesverlauf setzt sich jedoch recht sonniges Wetter durch, auch wenn sich zwischenzeitlich ein paar Haufenwolken zeigen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer sind dabei kaum ein Thema, die Schauerneigung bleibt gering. Der Wind weht mäßig aus Süd bis West und kann untertags zeitweise auch lebhaft auffrischen. In der Früh liegen die Temperaturen bei rund 17 Grad. Am Nachmittag werden in Wien etwa 30 Grad erreicht.
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