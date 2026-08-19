Fast 100 km/h im 30er: Raser geblitzt, könnte jetzt Auto verlieren

Auf der Leberstraße in Wien-Landstraße gilt eigentlich eine 30er-Beschränkung. Ein Autofahrer wurde von Polizisten Montagabend jedoch mit nicht weniger als 97 km/h gemessen.

Es war am Montag, 17. August 2026 gegen 20 Uhr, als die Beamten der Wiener Polizei in der Leberstraße im dritten Bezirk eine Schwerpunktaktion zur Geschwindigkeitsüberwachung hatten. Plötzlich raste ein Autofahrer bei ihnen in Richtung Landstraßer Hauptstraße vorbei, wie sie nun berichten. Er konnte geblitzt werden und hatte nicht weniger als 97 km/h am Tacho. Die Geschwindigkeitsmessung ist dabei mittels mobilem Radarmessfahrzeugs erfolgt. Dem Lenker droht jetzt nicht nur der Entzug des Führerscheins sondern auch die Beschlagnahme des Autos, so die Polizei abschließend.