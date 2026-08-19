Drohung, Raub, Belästigung: Mann (35) versetzte Frauen in Angst und Schrecken

Ein 35-jähriger Nigerianer wurde am Dienstag nahe des Wiener Hauptbahnhofes festgenommen. Er soll einer Frau das Handy geraubt, eine weitere mit dem Tod bedroht und drei andere sexuell belästigt haben.

Für einen 35-jährigen Nigerianer klickten die Handschellen. Dem Mann wird vorgeworfen, einer Frau das Handy geraubt, eine andere mit dem Tod bedroht und drei weitere Frauen sexuell belästigt zu haben. Nach einer internen Fahndung spürte die Wiener Bereitschaftseinheit den Tatverdächtigen im Bereich des Wiener Hauptbahnhofes – konkret in der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße – auf. Die Beamten erkannten ihn anhand von übermittelten Lichtbildern und nahmen ihn fest. „Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Haft. Eine Vernehmung ist noch ausständig“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien abschließend.