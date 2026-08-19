Vier Promille: Frau rastet in Wien aus und verletzt Polizisten

Eine stark alkoholisierte Frau soll in Wien-Brigittenau zunächst die Scheibe eines Waschsalons eingetreten haben. Später attackierte sie laut Polizei einen Beamten im Rettungswagen.

Ein beschädigter Waschsalon, mehrere geparkte Autos und schließlich ein verletzter Polizist: In der Wiener Brigittenau beschäftigte eine offenbar stark alkoholisierte Frau am Dienstagabend, 18. August, die Einsatzkräfte. Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei in die Vorgartenstraße gerufen. Dort soll die Frau zuvor für Aufsehen gesorgt haben.

Frau soll Scheibe von Waschsalon eingetreten haben

Nach Angaben der Polizei soll die Frau zunächst eine Scheibe eines Waschsalons eingetreten haben. Damit war der Vorfall allerdings noch nicht beendet. Anschließend soll sie versucht haben, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge zu öffnen. Die Einsatzkräfte beschrieben die Frau als äußerst aggressiv. Zudem habe sie sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Bei ihr wurden laut Polizei rund vier Promille Alkohol festgestellt.

Rettung bringt Frau ins Krankenhaus

Aufgrund ihres Zustandes wurde entschieden, die Frau mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zu bringen. Ein Polizist begleitete den Transport. Doch ausgerechnet im Rettungswagen eskalierte die Situation erneut. Laut Polizei begann die Frau während der Fahrt im Rettungswagen zu toben. Dabei soll sie den mitfahrenden Beamten mehrfach gegen den Brust- und Beinbereich getreten haben. Der Polizist wurde bei der Attacke verletzt. Die Folgen waren so erheblich, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.