Um 12,5 Millionen Euro: Bekannte Stadtvilla steht zum Verkauf

Um 12,5 Millionen Euro steht das Palais Mautner Jäger im dritten Wiener Bezirk derzeit auf „willhaben“ zum Verkauf. Angepriesen wird sie als „einzigartige Stadtvilla in Toplage“. Einzigartig ist das Gebäude allemal, war es doch Anfang des 20. Jahrhunderts ein beliebter Treffpunkt von Wiener Künstlern und Intellektuellen. Verantwortlich für den Bau des Prachtgebäudes zeichnete Frauenrechtsaktivistin Hertha Jäger gemeinsam mit ihrem Ehemann Gustav Jäger und dem renommierten Architekten Franz R. Neumann. Jäger war eine beliebte Gastgeberin, die mit vielen, die Rang und Namen hatten, gut vernetzt war.

Vollständig saniert um 17 Millionen Euro zu haben

Übrigens gibt es beim Kauf der Luxus-Immobilie zwei Möglichkeiten. Einerseits eben der Ist-Zustand zum Preis von 12,5 Millionen Euro, andererseits kann man sie aber auch vollständig saniert kaufen. Der Preis dann? 17 Millionen Euro.

Was man für den Kaufpreis bekommt

Für den Kaufpreis bekommt man ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von 2.026 Quadratmetern, wobei 1.516 Quadratmeter auf den Garten entfallen. Die Nutzfläche wird in drei Stockwerke sowie ein Kellergeschoß unterteilt. Und was gibt es für die vollständig sanierte Option? Der auf High-End-Immobilien spezialisierte Makler Lifestyle Properties schildert im Rahmen der Objektbeschreibung auch das Entwicklungspotential und dass „eine aktuelle Planung zum Aus- und Umbau eine Erweiterung auf insgesamt vier Stockwerke mit einer Nutzfläche von ca. 1.455 Quadratmeter umfasst. Es sollen dabei luxuriöse Wohnbereiche, ein Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbereich sowie eine Tiefgarage inklusive KFZ-Aufzug entstehen“.

30 Zimmer und Pförtnerhäuschen

Zur Immobilie mit laut Beschreibung 30 (!) Zimmern gehört neben dem Hauptgebäude übrigens auch ein Pförtnerhäuschen, das ebenfalls um ein Dachgeschoß ergänzt werden soll. Entscheidet man sich für die bereits geplante Revitalisierung des Anwesens, könne man sich sicher sein, „dass der Fokus dabei auf der Erhaltung des historischen Charakters liegt“. Die Restaurierung würde nämlich in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt geschehen, so Lifestyle Properties. Übrigens: Unweit der Stadtvilla befinden sich zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs, Ärzte, Schulen und Krankenhäuser.