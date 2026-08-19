Nach Messerangriff im Jahr 2024: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bereits am 17. Juli 2024 soll ein 43-jähriger Chinese einen 39-järhigen Landsmann in Wien mit einem Messer attackiert und ihn dabei schwer an Armen und Händen verletzt haben. Er wurde nun festgenommen.

Durch akribische Ermittlungsarbeit und im Zuge einer Observation konnte der 43-Jährige schließlich in der Nacht auf Mittwoch, 19. August 2026, in Wien-Favoriten festgenommen werden, berichtet die Polizei nun. Der Mann steht im Verdacht, einen 39-jährigen Landsmann schwer verletzt zu haben, das Opfer musste in einem Spital operiert werden. Dieser kannte den mutmaßlichen Angreifer eigentlich, er hatte dessen Identität damals aber aus Angst vor ihm und der Tatsache, dass sich sowohl er als auch der Angreifer illegal hierzulande aufhielten, nicht genannt.

Tatverdächtiger in Justizanstalt

Die Polizei vermutet das Motiv für die Tat hinter einem Streit im Zusammenhang mit Arbeitsleistungen auf Baustellen. Der 39-Jährige soll sich geweigert haben, weiter für den Tatverdächtigen zu arbeiten, da er für zuvor geleistete Arbeiten nicht bezahlt wurde. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile in eine Justizanstalt gebracht.