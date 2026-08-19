Polizei nimmt mehrere Fahrraddiebe fest

Im ersten Fall wurden Polizisten am Dienstagabend in der Inneren Stadt auf einen Mann aufmerksam. Dieser passte perfekt auf die Beschreibung, welche der Zeuge eines versuchten Fahrraddiebstahls am Notruf bekanntgab. Also wurde er angehalten und schließlich auch festgenommen. Der 22-jährige Österreicher soll im Bereich des Djerassiplatzes versucht haben, abgestellte Räder zu stehlen. Bei einer Durchsuchung fand man ein Multitool bei ihm. Der Verdächtige zeigte sich nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Jugendliche wollten E-Bike stehlen

Wenige Stunden später haben mehrere Zeugen in Wien-Donaustadt zwei Jugendliche beobachtet, die ein E-Bike stehlen wollten. Dabei wurde jedoch die Alarmanlage des Fahrrads ausgelöst und starten ließ es sich auch nicht. Daher schoben es die Jugendlichen zunächst vom Tatort weg, in unmittelbarer Nähe ließen sie es schließlich zurück und flüchteten mit dem eigenen E-Bike. Die genaue Personenbeschreibung machte es möglich, dass im Zuge der Fahndung die beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 20 Jahren angehalten und festgenommen werden konnten. Bei einem der beiden wurde außerdem ein Messer gefunden. Sie befinden sich aktuell noch in polizeilichem Gewahrsam.