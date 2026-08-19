Motorboot-Einbrecher in Wiener Innenstadt auf Lastenrad gefasst

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr, der Mann habe zuvor die Abdeckplane heruntergerissen, so der 29-jährige Bootsbesitzer. Als er ihn daraufhin zur Rede stellte und ankündigte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Tatverdächtige mit dem Schlüssel des Boots und einer Kappe. Polizisten haben daraufhin gemeinsam mit der Diensthundeeinheit die Fahndung eingeleitet und aufgenommen. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung und insbesondere aufgrund der auffälligen Bekleidung mit roter Badehose und brauner Fleecejacke konnte man den Mann schließlich weit entfernt vom Tatort am Parkring in der Wiener Innenstadt festnehmen, berichtet die Polizei.

Mit Lastenfahrrad unterwegs, als er angehalten wurde

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Rumänen, der mit einem Lastenfahrrad unterwegs war, als er angehalten wurde. Die gestohlenen Gegenstände wurden bei ihm sichergestellt. In der Vernehmung gab er an, dass das Motorboot ihm gehören würde. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.