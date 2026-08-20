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Foto auf 5min.at zeigt die bewölkte Wiener Innenstadt
Nach einem überwiegend sonnigen und heißen Tag können am Donnerstag kräftige Gewitter über Wien ziehen.
Wien
20/08/2026
Prognose

Bis zu 32 Grad: Wien drohen kräftige Gewitter mit Hagel

Der Donnerstag wird in Wien zunächst sonnig, heiß und zunehmend schwül. Später drohen kräftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Der Donnerstag, 20. August, startet in Wien möglicherweise noch unbeständig. „Aus der Nacht heraus können letzte Regenschauer oder Gewitter durchziehen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Danach beruhigt sich das Wetter und bis zum späteren Nachmittag überwiegt der Sonnenschein. Im weiteren Tagesverlauf ändert sich das Wetterbild allerdings wieder. Nach und nach bilden sich vermehrt Quellwolken, anschließend können zum Teil kräftige Regenschauer und Gewitter über Wien ziehen. Dabei besteht mitunter Unwettergefahr durch Hagel und Sturmböen. Mit den Schauern und Gewittern kann auch der Wind markant und kräftig auffrischen. Abseits davon weht er meist nur schwach. Nach rund 18 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Dazu wird es zunehmend schwül.

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