Bis zu 32 Grad: Wien drohen kräftige Gewitter mit Hagel

Der Donnerstag, 20. August, startet in Wien möglicherweise noch unbeständig. „Aus der Nacht heraus können letzte Regenschauer oder Gewitter durchziehen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Danach beruhigt sich das Wetter und bis zum späteren Nachmittag überwiegt der Sonnenschein. Im weiteren Tagesverlauf ändert sich das Wetterbild allerdings wieder. Nach und nach bilden sich vermehrt Quellwolken, anschließend können zum Teil kräftige Regenschauer und Gewitter über Wien ziehen. Dabei besteht mitunter Unwettergefahr durch Hagel und Sturmböen. Mit den Schauern und Gewittern kann auch der Wind markant und kräftig auffrischen. Abseits davon weht er meist nur schwach. Nach rund 18 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Dazu wird es zunehmend schwül.