Wiener Polizei gelingt Schlag gegen Jugendkriminalität

Die Wiener Polizei führte am Mittwoch einen groß angelegten Einsatz im Bereich des Bahnhofs Meidling und dem angrenzenden Bezirk Favoriten durch. Der Fokus lag dabei auf Jugendkriminalität.

Die polizeiliche Maßnahme ist Teil von täglichen Schwerpunktaktionen gegen Jugendkriminalität, welche seit Anfang August laufen. Die Bilanz der Exekutive: Bei 195 Identitätsfeststellungen gab es fünf Festnahmen sowie mehrere Anzeigen – darunter sieben nach dem Strafgesetzbuch, zehn nach dem Suchtmittelgesetz und 19 wegen Verwaltungsübertretungen. „Die Jugendkriminalität ist und bleibt ein Sorgenkind. Deshalb müssen wir gerade in diesem Bereich ganz konsequent vorgehen und dagegenhalten. Wir werden die Schwerpunktmaßnahmen so lange fortsetzen, wie es notwendig ist“, betonen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl im Anschluss.

©BMI | Kontrollen wurden im Bezirk Favoriten sowie am Bahnhof Meidling durchgeführt. ©BMI

Auch Drogen sichergestellt

Die Beamten stellten außerdem 79 Gramm Cannabis, zwei Stück psychotrope Stoffe sowie 18 Stück Substitutionsmittel sicher. Pürstl: „Unsere Schwerpunktaktionen ermöglichen es uns, gezielt zu kontrollieren, Straftaten frühzeitig zu erkennen und gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr zu ziehen. Gleichzeitig geht es uns darum, jene Jugendlichen zu schützen, die selbst Opfer von Gewalt und Kriminalität werden können. Diese konsequente Arbeit werden wir fortsetzen.“

Maßnahmenpaket gegen Jugendkriminalität geplant

Neben Schwerpunktkontrollen der Exekutive stehen im Bereich der Jugendkriminalität auch rechtliche Verschärfungen bevor. Das derzeit in Vorbereitung befindliche Maßnahmenpaket setzt auf strengere Rahmenbedingungen. Davon betroffen sind nicht allein Tatverdächtige unter 14 Jahren; auch die Eltern sollen verstärkt in die Verantwortung genommen werden.

©BMI Neben den Schwerpunktaktionen werden auch gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität gesetzt.