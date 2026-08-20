Drei Räder, ein E-Scooter: Polizei sucht jetzt nach den Besitzern

Bereits am 12. Juli dieses Jahres haben Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten beobachtet, wie zwei Männer in den frühen Morgenstunden im Kardinal-Nagl-Park drei Fahrräder und einen E-Scooter auffällig begutachteten.

Der Verdacht, dass es sich jeweils um Diebesgut handeln könnte, bestand schon bald, weshalb auch die Polizei hinzugezogen wurde. Die beiden bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 34 und 38 Jahren wurden schließlich von den Beamten festgenommen, neben den drei Fahrrädern und den E-Scooter wurde auch noch weiteres, mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Gehört dir eines dieser Räder oder der E-Scooter?

Nun sucht die Polizei nach den Besitzern der drei Räder und des E-Scooters. Bisher konnten sie nämlich niemandem zugeordnet werden. „Personen, die eines der abgebildeten Fahrzeuge als ihr Eigentum erkennen, werden ersucht, sich persönlich oder telefonisch mit der Polizeiinspektion Fiakerplatz unter der Nummer 01 31310 58317 in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist erforderlich“, heißt es seitens der Beamten abschließend.

Diese Gegenstände wurden sichergestellt: Fahrrad der Marke Bergsteiger in schwarz mit der Rahmennummer WK12880

Fahrrad der Marke KTM in grün mit der Rahmennummer 1174890

Fahrrad der Marke McKenzie in weiß mit der Rahmennummer 114819

E-Scooter der Marke Xiaomi in schwarz mit der Seriennummer M0MJJ208L17141

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