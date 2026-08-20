Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Wien
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eines der gestohlenen Räder.
Insgesamt drei mutmaßlich gestohlene Räder und ein E-Scooter wurden gefunden.
Wien
20/08/2026
Festnahmen

Drei Räder, ein E-Scooter: Polizei sucht jetzt nach den Besitzern

Bereits am 12. Juli dieses Jahres haben Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten beobachtet, wie zwei Männer in den frühen Morgenstunden im Kardinal-Nagl-Park drei Fahrräder und einen E-Scooter auffällig begutachteten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Verdacht, dass es sich jeweils um Diebesgut handeln könnte, bestand schon bald, weshalb auch die Polizei hinzugezogen wurde. Die beiden bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 34 und 38 Jahren wurden schließlich von den Beamten festgenommen, neben den drei Fahrrädern und den E-Scooter wurde auch noch weiteres, mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Gehört dir eines dieser Räder oder der E-Scooter?

Nun sucht die Polizei nach den Besitzern der drei Räder und des E-Scooters. Bisher konnten sie nämlich niemandem zugeordnet werden. „Personen, die eines der abgebildeten Fahrzeuge als ihr Eigentum erkennen, werden ersucht, sich persönlich oder telefonisch mit der Polizeiinspektion Fiakerplatz unter der Nummer 01 31310 58317 in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist erforderlich“, heißt es seitens der Beamten abschließend.

Diese Gegenstände wurden sichergestellt:

  • Fahrrad der Marke Bergsteiger in schwarz mit der Rahmennummer WK12880
  • Fahrrad der Marke KTM in grün mit der Rahmennummer 1174890
  • Fahrrad der Marke McKenzie in weiß mit der Rahmennummer 114819
  • E-Scooter der Marke Xiaomi in schwarz mit der Seriennummer M0MJJ208L17141
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eines der gestohlenen Räder.
©LPD Wien |
Drei Fahrräder…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das zweite gestohlene Rad.
©LPD Wien |
…unterschiedlicher Marken…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das dritte gestohlene Rad.
©LPD Wien |
…suchen ihre Besitzer.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den gestohlenen E-Scooter.
©LPD Wien
Dieser E-Scooter wurde sichergestellt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at