30 Taschen gestohlen? 41-Jährige festgenommen – sie ist nicht geständig

Die 41-Jährige haben sie davor dabei beobachtet, wie sie erst ein Lebensmittelgeschäft verließ und dann in eine Bankfiliale ging. „Dort hielt sie offenbar Ausschau nach potenziellen Opfern“, so die Polizei. Wenig später folgte sie einer etwa 80-jährigen Frau, ließ aber gleich einmal von ihr ab und begab sich erneut in ein Lebensmittelgeschäft. Dort wurde sie schließlich von den Beamten angehalten und aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung festgenommen.

Beschuldigte ist nicht geständig

Zu den Tatvorwürfen zeigte sich die Bulgarin nicht geständig. Apropos Tatvorwürfe: Das sind allerlei. Ihr werden nämlich insgesamt 30 Taschendiebstähle zwischen dem 2. März und dem 10. August 2026 vorgeworfen. Die Gesamtschadenssumme? Rund 26.000 Euro, so die Polizei abschließend.