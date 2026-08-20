Zwei Verletzte bei Unfall in Wien: Polizei sucht nun Leichtmotorrad-Lenker

Nach ersten Erhebungen der Polizei dürfte ein unbekannter Mann mit einem Leichtmotorrad mit Beifahrer auf der Inzersdorfer Straße unterwegs gewesen sein. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Fahrschüler mit einem Auto aus der Kramarschgasse kommend in Richtung Neilreichgasse. Zur selben Zeit wollte auch ein Fußgänger die Straße überqueren. ls sich der Fußgänger nahezu am gegenüberliegenden Gehsteig befand, nahm er plötzlich einen Aufprall wahr und stürzte.

Lenker flüchtete vom Unfallort

In weiterer Folge kam es auch noch zum Zusammenstoß des Leichtmotorrads mit dem Auto, wobei der Lenker des Motorrads und sein Beifahrer stürzten. Als die Unfallstelle abgesichert und die Einsatzkräfte alarmiert waren, stand der Motorradlenker wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle. Der Beifahrer, ein 20-jähriger Mann, sowie der ebenfalls 20-jährige Fußgänger wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlung bezüglich des Lenkers sind aktuell noch im Gange.