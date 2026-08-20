Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Rochuspark in Wien.
Der 32-Jährige soll sich im Bereich des Rochusparks aufgehalten haben.
Wien / 3. Bezirk
20/08/2026
Festnahme

Mit Hammer: 32-Jähriger randaliert beim Rochuspark und schreit herum

Im dritten Wiener Bezirk wurde Mittwochabend, am 19. August 2026 gegen 19 Uhr, ein aggressiver Mann mit Hammer und Messer festgenommen, berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Eine Zeugin hatte wegen des Mannes, den sie im Bereich des Rochusparks bemerkte, die Polizei gerufen. Er soll mit einem Hammer auf verschieden Gegenstände eingeschlagen und laut herumgeschrien haben. Die Beamten konnten den 32-jährigen Österreicher schließlich anhalten, auch gegenüber ihnen verhielt er sich äußerst aggressiv.

Mann hatte Messer und Hammer dabei

Im Zuge der Amtshandlung konnten die Polizisten wahrnehmen, dass der Mann nicht nur einen Hammer sondern auch ein Messer im Hosenbund dabei hatte. Obwohl er versuchte, sich aus der Fixierung zu lösen, gelang es den Beamten, dem Mann die beiden Gegenstände abzunehmen. Im weiteren Verlauf versuchte er mehrmals, die Polizisten zu schlagen, er wurde daher unter Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und anschließend festgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at