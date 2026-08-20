Mit Hammer: 32-Jähriger randaliert beim Rochuspark und schreit herum

Eine Zeugin hatte wegen des Mannes, den sie im Bereich des Rochusparks bemerkte, die Polizei gerufen. Er soll mit einem Hammer auf verschieden Gegenstände eingeschlagen und laut herumgeschrien haben. Die Beamten konnten den 32-jährigen Österreicher schließlich anhalten, auch gegenüber ihnen verhielt er sich äußerst aggressiv.

Mann hatte Messer und Hammer dabei

Im Zuge der Amtshandlung konnten die Polizisten wahrnehmen, dass der Mann nicht nur einen Hammer sondern auch ein Messer im Hosenbund dabei hatte. Obwohl er versuchte, sich aus der Fixierung zu lösen, gelang es den Beamten, dem Mann die beiden Gegenstände abzunehmen. Im weiteren Verlauf versuchte er mehrmals, die Polizisten zu schlagen, er wurde daher unter Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und anschließend festgenommen.