68-Jähriger in Stiegenhaus ausgeraubt und schwer verletzt liegen gelassen

Ein 68-jähriger Mann ist Mittwochvormittag, am 19. August 2026 gegen 10 Uhr, in Wien-Favoriten in einem Stiegenhaus von einem bisher unbekannten Mann attackiert und beraubt worden. Das berichtet die Polizei.

Der 68-Jährige war gerade am Nachhauseweg und hatte auch schon die oberste Stufe des Stiegenhauses erreicht, als ein unbekannter Tatverdächtiger ihm plötzlich an die Schulter gegriffen und ihn die Stiegen hinuntergezogen hatte. Dabei stürzte der Mann und wurde verletzt. Wie die Polizei berichtet, hat der Tatverdächtige in weiterer Folge in die Hosentasche des Opfers gegriffen und ihm die Geldtasche gestohlen. Daraufhin flüchtete er. Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die Ermittlungen zur Ausforschung des Tatverdächtigen laufen derweil auf Hochtouren.