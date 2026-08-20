Höchste Warnstufe: Unwetter zieht jetzt über Wien und Niederösterreich

Der Südosten Wiens und Teile Niederösterreichs werden aktuell vor einem starken Unwetter gewarnt. Die österreichische Unwetterzentrale hat die höchste Warnstufe ausgerufen.

Ein Unwetter ist am Donnerstagnachmittag über Wien gezogen.

Ein Unwetter ist am Donnerstagnachmittag über Wien gezogen.

Die ersten Gewitter und Unwetter sind in Österreich angekommen. Über Wien und in Teilen Ost-Niederösterreichs wird sogar mit violetter Warnstufe (höchste Warnstufe der österreichischen Unwetterzentrale) gewarnt (Stand 15.15 Uhr). Über die Gewitter die heute über Österreich ziehen könnt ihr hier mehr lesen: Unwetter in Österreich: Karten zeigen, wo die heftigsten Gewitter drohen.

©Österreichische Unwetterzentrale In Teilen Wiens und Niederösterreichs wird nun violett gewarnt.

Gewitter verlagert sich im weiteren Verlauf Richtung Marchfeld

Auch die Seite Skywarn Austria warnt aktuell mit der höchsten Warnstufe vor den Unwettern. „Über Wien befindet sich aktuell ein kräftiges Gewitter“, schreiben die Experten. Dabei geht die große Gefahr vor starkem Regen, Sturzfluten und lokalen Überflutungen, großem Hagel bis vier Zentimeter und Sturmböen bis 100 km/h aus. Man rechnet außerdem mit häufigen und intensiven Blitzentladungen. Zur Zugrichtung meinen die Experten: „Das Gewitter verlagert sich im weiteren Verlauf ostwärts in Richtung Marchfeld.“

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Warnstufe rot auch in zwei weiteren Bundesländern

Doch die Gewitter in Wien sind hierzulande aktuell nicht alleine unterwegs. Dunkle Wolken ziehen derzeit vermehrt auch über Kärnten und Osttirol auf. In beiden Bundesländern haben die Meteorologen eine rote Warnstufe (zweithöchste Warnung) ausgerufen (Stand 15.15 Uhr).

©Österreichische Unwetterzentrale Derzeit von Gewittern betroffen sind in Österreich der Südwesten und der Nordosten des Landes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert