Erst Schauer, dann Sonne: So wird der Freitag in Wien

Der Freitag, 21. August, beginnt in Wien noch unbeständig. „Während der Morgenstunden ziehen noch letzte Regenschauer über die Stadt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Anschließend beruhigt sich das Wetter, es bleibt zeitweise sonnig und trocken. Gegen Abend steigt die Schauer- und Gewitterneigung allerdings wieder etwas an. Dann sind kurze, aber kräftige Regengüsse möglich. Vor allem der Westwind kann im Zuge der Schauer kräftig auffrischen, während er tagsüber meist nur schwach weht. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 19 Grad. Am Nachmittag werden etwa 28 Grad erreicht.