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Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Nach Regenschauern am Morgen zeigt sich in Wien zeitweise die Sonne, am Abend sind erneut Gewitter möglich.
Wien
21/08/2026
Prognose

Erst Schauer, dann Sonne: So wird der Freitag in Wien

Der Freitag startet in Wien noch mit Regenschauern, danach zeigt sich zeitweise die Sonne. Am Abend steigt die Gewittergefahr erneut an.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Der Freitag, 21. August, beginnt in Wien noch unbeständig. „Während der Morgenstunden ziehen noch letzte Regenschauer über die Stadt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Anschließend beruhigt sich das Wetter, es bleibt zeitweise sonnig und trocken. Gegen Abend steigt die Schauer- und Gewitterneigung allerdings wieder etwas an. Dann sind kurze, aber kräftige Regengüsse möglich. Vor allem der Westwind kann im Zuge der Schauer kräftig auffrischen, während er tagsüber meist nur schwach weht. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 19 Grad. Am Nachmittag werden etwa 28 Grad erreicht.

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