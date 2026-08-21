Valorisierungsgesetz: Preise für Wasser und Müllentsorgung in Wien steigen

Wasser, Kanalisation und Müllentsorgung: All das wird in Wien mit Jänner 2027 teurer - um bis zu 4,6 Prozent. Grund dafür ist das Wiener Valorisierungsgesetz.

Warum steigen die Preise? Das sogenannte Valorisierungsgesetz verlangt eine Anpassung, sobald die Lebenshaltungskosten seit dem letzten Stand (Anfang 2025) um mindestens drei Prozent zulegen. Weil die Inflation bei Wasser und Kanal seither 4,6 Prozent und beim Müll 4,5 Prozent erreicht hat, werden die Gebühren nun entsprechend nachgezogen.

Preis für einen Kubikmeter Wasser steigt um 10 Cent

Im Detail kostet der Kubikmeter Wasser künftig 2,37 Euro statt 2,27 Euro, was einem Plus von 10 Cent entspricht. Die Kanalgebühr zieht von 2,49 auf 2,60 Euro an (plus 11 Cent). Die Parkgebühren bleiben hingegen unverändert, da die Schwelle seit der letzten Anhebung 2026 nicht erreicht wurde. Die Stadt betont, dass die Mehreinnahmen direkt in die Infrastruktur fließen – darunter 130 Millionen Euro jährlich für das Wassernetz sowie 380 Millionen Euro für Kanalsanierungen bis 2031.

Nach Berechnungen der ÖVP würden sich Mehrkosten auf 42 Millionen Euro belaufen

Die angekündigte Gebührenerhöhung stößt bei den Wiener Oppositionsparteien auf heftigen Widerstand. Nach Berechnungen der ÖVP summiert sich die Mehrbelastung auf etwa 42 Millionen Euro. Die Volkspartei fordert die Stadtregierung auf, den städtischen Haushalt durch Ausgabenkürzungen zu entlasten. Die FPÖ äußert sich ähnlich und wirft der Stadtführung vor, das Valorisierungssystem vorzuschieben, um Bürgern und Betrieben in ohnehin finanziell angespannten Zeiten weiteres Geld zu entziehen.

SPÖ verteidigt Anpassungen

Seitens der SPÖ werden die anstehenden Anpassungen verteidigt. Eine verlässliche Infrastruktur und hohe Standards bei Wasser, Kanal und Müll seien zentrale Aufgaben der Stadt, die entsprechende Mittel erfordern. Die Regierungsfraktion verweist auf den gesetzlichen Rahmen des Valorisierungsgesetzes und die Orientierung am Verbraucherpreisindex. Den Vorwurf der Opposition, es handle sich um eine künstliche Belastungswelle, weist die Regierungspartei als unberechtigt zurück.