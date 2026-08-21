Ex-Frontman von Hot Chocolate gibt „Wohnzimmer-Konzert“ in Wien

Von seiner Finca in Spanien direkt nach Wien-Ottakring: "Hot-Chocolate"-Frontman Greg Bannis gibt am 4. September ein exklusives Konzert unter freiem Himmel in Wien.

Eine ordentliche Dosis Nostalgie, Disco-Fieber und Karibik-Flair gibt’s für Hot Chocolate-Fans am 4. September in Wien. Greg Bannis, der langjährige Frontmann der legendären Band tritt am Freitag, den 4. September 2026, im Schutzhaus Gartenfreunde Ottakring auf. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Voices Vol. 16 – One Night of Evergreen“ erwartet das Publikum eine musikalische Zeitreise durch verschiedene Jahrzehnte.

Welthits, aber auch Reggae und Austropop

Hot Chocolate prägte die Disco-Ära der 1970er- und 1980er-Jahre maßgeblich mit. Internationale Hits wie „You Sexy Thing“, „So You Win Again“ und „Started with a Kiss“ gehören bis heute zum festen Radioneprogramm. Bannis, der die Kultformation fast zwei Jahrzehnte lang als Sänger prägte, bringt jedoch nicht nur die bekannten Klassiker mit nach Wien.

Große Ähnlichkeit mit Bob Marley

Der auf der Karibikinsel Dominica geborene und heute nahe Alicante lebende Künstler widmet sich seit jeher seiner zweiten großen Leidenschaft: dem Reggae. Inspiriert von Vorbildern wie Bob Marley und Jimmy Cliff erweitert er das Repertoire des Abends. Unterstützt wird Bannis auf der Bühne von Karinchen, Dana und Peter Diamond. Das Ensemble verspricht einen vielseitigen Mix, der von Disco und Reggae über Austropop bis hin zu Schlager reicht. Die Moderation übernimmt Thomas Hetlinger von „Ahornevents“.

©Ahornevents Nicht nur optische Ähnlichkeiten gibt es zwischen Greg Bannis und Bob Marley – das Publikum kann auch musikalische Übereinstimmungen feststellen.

Liebeserklärung an Wien: „Könnte mir sogar vorstellen, hierher zu ziehen“

Für den Musiker ist die Rückkehr nach Österreich eine Herzensangelegenheit: „Ich liebe Wien, die Menschen und ganz besonders das Essen“, schwärmt Bannis. „Ich könnte mir sogar vorstellen, hierher zu ziehen.“ Das Open-Air-Konzert setzt auf eine intime Atmosphäre. Die Kapazität ist bewusst stark limitiert: Für das Event stehen lediglich 100 Sitzplätze zur Verfügung.

©Ahornevents Wer am 4. September dabei sein will, muss schnell sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 12:16 Uhr aktualisiert